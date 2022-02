Vídeo de Zouma a pontapear gato acaba com multa de 200 mil euros e animais retirados

Defesa francês do West Ham foi filmado a pontapear e esbofetear os seus gatos. Adidas cancelou o patrocínio que tinha com o jogador e o clube inglês multou-o “no máximo valor possível”. Gatos foram entregues a instituição de proteção animal.

O internacional francês Kurt Zouma está no meio de uma polémica após ter sido filmado a pontapear e esbofetear o seu gato num vídeo partilhado nas redes sociais. Depois de críticas, o animal e outros gatos foram retirados e entregues a associações de animais e uma empresa já anunciou a suspensão do patrocínio ao clube onde joga, o West Ham da Premier League. Além disso, a Adidas cancelou o patrocínio que tinha com o defesa.

No vídeo que se tornou viral, divulgado pelo irmão de Zouma, Yoan, o jogador aparece a pontapear o gato pelo chão e a esbofetear o animal, correndo atrás dele e perseguindo-o com um chinelo à volta da sua casa.

Os dois gatos estão agora sob supervisão da Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, uma associação inglesa de promoção do bem-estar animal, tendo já sido observados por veterinários.