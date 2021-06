Ver jogos da seleção não me anima nada

É verdade, o jogo da seleção não me anima, porque é a teia que o mister Santos faz há anos a fio. É do tipo vamos lá aguentar, angustiados, temerosos, com tiques de pescoço e goela apertada. Até ser inevitável fazer qualquer coisa sem um dos três ou quatro trincos, ou a jogar como trincos. Só quando já nada resulta e o calendário ou o adversário está a triturar-nos é que tocamos a rebate, gritamos que é tempo de soltar a equipa, atirar para a frente e ignorar o Deus-Ronaldo, o superatleta que não faz uma finta de jeito a um adversário para aí há uns dois anos.

Eu sei que ele anda – andamos todos - entretido em bater recordes e a malta cá do burgo enche o peito que agora é que vai ser, que é o nosso maior, aquele que nos inspira, que reage aos ataques vis com ímpeto renovado, aquele que persegue um iraniano-qualquer-com-mais-golos-na-seleção, sim, ele ainda é nosso maior e nem sequer se entende que a Juve o queira despachar. A equipa lusitana – os outros 10 ou 25 – só tem de saber jogar com ele, saber como aproveitá-lo no declínio natural dos trinta e muitos. Para o levar a urrar por todos nós que, em frente á televisão, não conseguimos sequer perceber onde se realiza o jogo, o de Portugal ou outro qualquer.

Deu-me para isto neste Europeu de 2020 jogado em 2021, tal a barafunda de cidades onde sete seleções jogam partidas a fio em casa. Onde há adeptos aqui e acolá, às vezes muitos aqui e, outras vezes, poucos acolá. Para o Portugal inaugural dizem-me que estão guardados 60 mil almas. Um jogo com uns húngaros que, segundo comentadores e jornalistas patriotas, são a oitava maravilha que apenas um Portugal concentrado e rigoroso conseguirá derrotar. Bem se viu o que nos fez há uns anos esta seleção que no ranking da FIFA está em 37º lugar.