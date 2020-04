O diretor de comunicação da Lazio deixou este sábado duras críticas ao que fala de "condições especiais" que foram dadas a algumas equipas e alguns jogadores, especialmente os da Juventus , aos quais foi permitido deixar Itália durante a pandemia do coronavírus . Arturo Diaconale aponta mesmo como exemplo o sucedido recentemente com Cristiano Ronaldo, que esteve a treinar na Choupana, enquanto os jogadores da turma romana não têm as mesmas possibilidades."A posição da Lazio foi sempre voltar a jogar futebol numa atmosfera de segurança. Se o Primeiro Ministro disser que podemos voltar a treinar após 3 de maio, vamos todos começar a organizarmos para isso. Mas a impressão que tenho é que há algum 'favoritismo'. Estou a referir-me aos clubes às quais é permitido que os seus jogadores viajem para o estrangeiro, que agora regressarão e farão um período de quarentena para voltarem a treinar ao mesmo tempo que os da Lazio", disse o dirigente, em declarações à 'Radiosei'."A diferença é que nós seguimos as regras e ficámos em casa, enquanto vemos o Cristiano Ronaldo a treinar num campo de futebol em Portugal. Deram-lhes o direito de treinar no estrangeiro sem restrições, enquanto nós não somos autorizados a fazer o mesmo. Não digo que seja errado, porque os atletas profissionais têm de manter a forma. Estou apenas a dizer que a eles lhes deram a vantagem de irem para fora durante a quarentena. Mas não quero criar mais controvérsia...", finalizou.