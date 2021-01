Treinador César Peixoto abandona Moreirense

O treinador César Peixoto abandonou o comando técnico do Moreirense por iniciativa própria, anunciou este sábado o clube da I Liga de futebol, que tinha contratado o sucessor de Ricardo Soares há menos de dois meses.

"O Moreirense Futebol Clube - Futebol SAD informa que, por iniciativa de César Peixoto, foi solicitada a rescisão de contrato, agradecendo todo o profissionalismo ao treinador, bem como à sua equipa técnica, desejando-lhes os maiores sucessos desportivos e pessoais", lê-se em comunicado publicado no sítio oficial dos minhotos na Internet.

César Peixoto, de 40 anos, tinha alcançado na terça-feira a primeira vitória ao serviço do Moreirense para o campeonato, na receção ao Santa Clara (1-0), depois de duas derrotas e outros tantos empates, intercalados com dois triunfos na Taça de Portugal.

O treinador natural das Caldas das Taipas, no concelho de Guimarães, rendeu em 10 de novembro Ricardo Soares, atual treinador do Gil Vicente, e cumpria a estreia na elite do futebol luso, após ter orientado Varzim, Académica e Desportivo de Chaves na II Liga.

Na condição de futebolista, o ex-internacional português jogou por FC Porto, Benfica, Sporting de Braga, Vitória de Guimarães ou Gil Vicente, entre outros clubes, tendo conquistado 10 títulos internos, incluindo quatro campeonatos, e quatro internacionais.

César Peixoto deixa os minhotos na nona posição da I Liga, com 13 pontos em 11 jornadas, e nos oitavos de final da Taça de Portugal, que serão disputados em 12 de janeiro, com a receção ao primodivisionário Santa Clara.

A saída do treinador, a sétima na presente edição da I Liga, acontece na véspera da visita ao campeão nacional FC Porto, terceiro, com 25 pontos, no domingo, às 21h00, no Estádio do Dragão, no Porto, num encontro da 12.ª jornada, com arbitragem de Manuel Mota, da associação de Braga.

O Moreirense treinou este sábado sob orientação do adjunto Leandro Mendes, que fará a conferência de imprensa de antevisão ao próximo jogo a partir das 12h30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.