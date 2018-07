Tour: Quintana vence 17ª etapa e Thomas consolida liderança

Na quinta-feira, os ciclistas terão uma ligação de 171 quilómetros, entre Trie-sur-Baise e Pau, sem grandes dificuldades.

O britânico Geraint Thomas (Sky) consolidou esta quarta-feira a liderança da Volta a França em bicicleta, após a 17ª etapa, a última com chegada em alto, ganha pelo colombiano Nairo Quintana (Movistar).



No final dos 65 quilómetros, entre Bagnères-de-Luchon e Saint-Lary-Soulan, Quintana venceu em 2h21.27, menos 28 segundos do que o irlandês Daniel Martin (UAE-Emirates) e 47 do que Thomas.



Na geral, Thomas passou a ter 1.59 minutos de avanço sobre o holandês Tom Dumoulin (Sunweb), que subiu a segundo, por troca com o britânico Chris Froome (Sky), que está agora a 2.31.



Na quinta-feira, os ciclistas terão uma ligação de 171 quilómetros, entre Trie-sur-Baise e Pau, sem grandes dificuldades.