Pogacar domina e conquista a Volta à Suíça

O campeão do mundo somou a sua 12.ª vitória de etapa da temporada e elevou para 13 triunfos em 16 dias de competição, fechando a geral com 15:08.43.

O ciclista esloveno Tadej Pogacar venceu hoje a quinta e última etapa da Volta à Suíça, numa jornada de 150,7 quilómetros com partida e chegada em Villars-sur-Ollon, e assegurou a vitória na 89.ª edição da prova.



Pogacar vence volta à Suíça Gian Ehrenzeller/Keystone via AP

O atleta da UAE Emirates lançou um ataque a solo a oito quilómetros da meta, alcançando e ultrapassando o francês Lenny Martinez (Bahrain-Victorious) já no quilómetro final, para cortar a meta em 4:10.41 horas, sete segundos antes do francês. O neerlandês Bart Lemmen (Visma-Lease a Bike) completou o pódio da etapa, a um minuto e 33 segundos.

Com este triunfo, o campeão do mundo somou a sua 12.ª vitória de etapa da temporada e elevou para 13 triunfos em 16 dias de competição, fechando a geral com 15:08.43.

O equatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) foi segundo, a seis minutos e 32 segundos, enquanto o checo Mathias Vacek (Lidl-Trek) terminou em terceiro, a seis minutos e 53 segundos, seguido do norueguês Tobias Foss (Netcompany-Ineos) e do belga Ilan Van Wilder (Soudal-Quick Step).

O ciclista português Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious) terminou a Volta à Suíça no 84.º lugar da classificação geral, a 36 minutos 30 segundos de Pogacar.