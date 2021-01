Taça de Portugal: Benfica goleia Estrela da Amadora

O Benfica goleou hoje o Estrela da Amadora, do Campeonato de Portugal, por 4-0 e assegurou um lugar nos quartos de final da Taça de Portugal em futebol, em partida disputada na Reboleira, na Amadora.

A equipa da Luz apenas se adiantou na reta final da primeira parte, através de um golo de Chiquinho, aos 42 minutos, mas, na segunda metade, fez impôr as diferenças entre as duas equipas, 'escrevendo' a goleada com os tentos de Seferovic (51), novamente Chiquinho (62) e Luca Waldschmidt (66).

Nos quartos de final, o Benfica vai defrontar o vencedor do jogo entre o Fafe, do Campeonato de Portugal, e o Belenenses SAD, da I Liga.