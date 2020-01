João Meira (na própria baliza)

Foi só já nos minutos de desconto da partida que Bruno Fernandes marcou o golo que descansou o Sporting e selou a vitória "leonina" na visita ao V. Setúbal. O golo inaugural da partida foi marcado por, aos 27 minutos, seguindo-se o primeiro da noite do capitão dos "leões", de penalti, aos 34.Foi já na segunda parte, 63', que Carlinhos reduziu o marcador, despertando os "sadinos" que colocaram muitas dificuldades à equipa de Silas. No final, foi o suspeito do costume a resolver a partida.Recorde-se que a equipa do Bonfim tentou adiar a partida devido a um vírus que afetou a maioria dos jogadores do plantel. O Sporting exigiu que fosse realizada uma junta médica, com elementos da Liga e de ambos os clubes, o que foi rejeitado pelos responsáveis do Bonfim, acabando a partida por se realizar à mesma.