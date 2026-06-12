Sporting vai mudar de símbolo ao fim de 25 anos

O 'Expresso' avança esta sexta-feira que o Sporting vai apresentar, a 1 de julho, uma renovação da marca do clube "mais forte, mais clara e mais reconhecida", como explica André Bernardo, vice-presidente dos leões e administrador da Sporting SAD, ao semanário, mudança que vai passar... pelo símbolo.



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Mesmo sem revelar detalhes sobre a nova imagem, o Sporting garante que cumpre os estatutos do clube, "nomea­damente mantendo um fundo verde, o leão e um escudo, bem como a sigla SCP", como escreve o 'Expresso'. Já a nova imagem será inspirada em símbolos mais antigos do clube, que colhiam "mais simpatia" do que o emblema que o Sporting usa desde 2001. Além da apresentação do novo símbolo aos sócios, julho arranca também com a apresentação da camisola comemorativa dos 120 anos.