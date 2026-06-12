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Sporting vai mudar de símbolo ao fim de 25 anos

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'Expresso' avança que leões apresentam alterações no início de julho

O 'Expresso' avança esta sexta-feira que o Sporting vai apresentar, a 1 de julho, uma renovação da marca do clube "mais forte, mais clara e mais reconhecida", como explica André Bernardo, vice-presidente dos leões e administrador da Sporting SAD, ao semanário, mudança que vai passar... pelo símbolo. 

Iván Fresneda celebra golo do Sporting
Iván Fresneda celebra golo do Sporting Luís Manuel Neves

Mesmo sem revelar detalhes sobre a nova imagem, o Sporting garante que cumpre os estatutos do clube, "nomea­damente mantendo um fundo verde, o leão e um escudo, bem como a sigla SCP", como escreve o 'Expresso'. Já a nova imagem será inspirada em símbolos mais antigos do clube, que colhiam "mais simpatia" do que o emblema que o Sporting usa desde 2001. Além da apresentação do novo símbolo aos sócios, julho arranca também com a apresentação da camisola comemorativa dos 120 anos. 

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