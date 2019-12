O Sporting venceu esta segunda-feira o Santa Clara, nos Açores, por 4-0 em jogo da 14.ª jornada da Liga NOS.Com Luiz Phellype e Acuña de volta ao onze e Jesé e Borja de volta ao banco, os "leões" entravam no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, sabendo que uma vitória permitiria chegar ao pódio do campeonato e ultrapassar o Famalicão, que no sábado perdeu frente ao Benfica no Estádio da Luz.O primeiro da partida chegaria ainda antes do intervalo. Luiz Phellype surgiu em posição perigosa e, após assistência de Vietto, abriu o marcador. No início da segunda metade voltaria a fazer o gosto ao pé, desta vez a passe de Ristovski, e igualando Bruno Fernandes como o melhor marcador dos "leões" no campeonato.O terceiro do Sporting chegaria aos 54 minutos, por intermédio de Bolasie, e o último do conjunto de Silas chegaria através do inevitável Bruno Fernandes, com a conversão de uma grande penalidade.Com os três pontos, o Sporting está agora no 3.º lugar do campeonato, com os mesmos 13 pontos de desvantagem para o líder Benfica. Já o Santa Clara aumenta para seis o número de jogos na liga sem ganhar e aproxima-se dos lugares de despromoção, continuando com 14 pontos em outros tantos jogos.