FC Porto vence Tondela e mantém perseguição ao líder Benfica

O FC Porto venceu esta segunda-feira o Tondela, no Estádio do Dragão, por 3-0 no jogo que fechou a 14.ª jornada da Liga NOS.Depois de um empate frente à Belenenses SAD na última jornada e de uma vitória do Benfica frente ao Famalicão no sábado, os "dragões" precisavam de uma vitória para manter a perseguição às "águias" na tabela.E o primeiro golo chegou cedo. Após cruzamento de Corona, Soares saltou para colocar o FC Porto na frente aos 10 minutos. Seria também o brasileiro a marcar o segundo da partida, agora após assistência de Alex Telles.No começo da segunda parte, Otávio marcou o terceiro e último golo do conjunto de Sérgio Conceição.Com a vitória, o FC Porto parte para o duelo em Alvalade com o Sporting da próxima jornada ainda em segunda lugar, com os mesmos quatro pontos de desvantagem para o Benfica com que vinha da última jornada. Os "dragões" somam 35 pontos, enquanto o Tondela está em igualdade com Sporting de Braga e Boavista no 8º lugar do campeonato, com 18 pontos.