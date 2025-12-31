Sporting mostra-se "estupefacto" com acórdão da FFP sobre 'caso da televisão' e fala em "gigantesco retrocesso"

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

O Sporting manifestou "profunda estupefacção" após a leitura do acórdão do Conselho de Disciplina da FPF sobre o chamado 'caso da televisão', no qual o FC Porto foi multado em 12.750 euros por ter passado imagens, em loop, no balneário da equipa de arbitragem liderada por Fábio Veríssimo, ao intervalo do jogo com o Sp. Braga no Dragão, em que se via o lance do golo anulado a Bednarek na primeira parte, no que o juiz encarou com uma tentativa de pressão. No final do jogo, essa mesma TV passou imagens de um jogo entre o FC Porto e o Benfica, no Torneio da Pontinha.



Fábio Veríssimo arbitrou FC Porto-Sp.Braga

Em comunicado, os leões consideram que a decisão representa um "gigantesco retrocesso na defesa dos árbitros e na evolução do futebol português" e que a "sanção aplicada é flagrantemente desproporcional à gravidade do episódio". Já em novembro, os leões tinham reagido a este caso, pedindo a desclassificação ou perda de pontos para o FC Porto. "Perante a notícia de factos desta gravidade, susceptíveis de constituírem infracção disciplinar punível com sanção de desclassificação ou derrota nos termos regulamentares, o Sporting exige que as entidades competentes atuem de forma implacável", afirmaram os verde e brancos na altura.

Recorde-se que ontem o FC Porto alegou que essas imagens passaram "por lapso" na TV do balneário do árbitro. Os dragões afirmaram que "foi pedida a disponibilização do lance do golo anulado para análise por várias equipas internas, a disponibilizar nas salas onde estaria a equipa técnica, a equipa de análise do jogo e a Direção desportiva". Contudo, "por lapso, ao selecionar os locais a injetar o conteúdo, foi inadvertidamente selecionada a sala dos árbitros."

Quanto a Fábio Veríssimo, em declarações que constam do acórdão divulgado pelo Conselho de Disciplina da FPF, garantiu ter-se sentido "afetado": "Que as imagens foram colocadas com o claro intuito de tentar condicionar o desempenho da equipa de arbitragem, não tenho dúvidas. Se houve uma relação de causa e efeito, não consigo saber, mas que as imagens me afetaram, claro que sim – por isso é que mandei desligar a televisão."

Comunicado do Sporting:

O Sporting Clube de Portugal tomou conhecimento do acórdão do Conselho de Disciplina da FPF sobre o chamado “caso da televisão” e manifesta profunda estupefacção com esta decisão, que surge depois das conhecidas reuniões entre APAF, Conselho de Arbitragem, FPF e LPFP, e representa um gigantesco retrocesso na defesa dos árbitros e na evolução do futebol português.

A sanção aplicada é flagrantemente desproporcional à gravidade do episódio. Trata-se do caso mais grave conhecido de tentativa de ressuscitar práticas antigas, totalmente contrário ao que o Sporting CP considera ser o caminho para o futuro do futebol português.

O Sporting CP considera que a FPF teve uma oportunidade única para marcar a diferença e impedir que episódios como este voltem a acontecer, mas, lamentavelmente, desprezou-a.