O Sporting venceu esta segunda-feira o Desportivo das Aves por 1-0, em jogo que fechou a 7.ª jornada da Liga NOS.No primeiro jogo do novo treinador dos "leões", Silas, Eduardo e Borja foram novidades num onze titular sem Wendel e Acuña.Num jogo sem grandes oportunidades, o Sporting aproveitou a superioridade para sair do ciclo sem vencer e somou o sexto jogo consecutivo - o quarto no campeonato - sem ganhar. O golo da vitória surgiu aos 83 minutos, com Bruno Fernandes a converter uma grande penalidade.Com os 3 pontos, o conjunto verde-e-branco sobe ao 5.º lugar do campeonato, com 11 pontos - menos sete que FC Porto e Benfica e menos oito que o líder Famalicão. Já o Aves continua com os seus 3 pontos e não consegue sair do último lugar da tabela.