São mais de 94,5 milhões de euros que a Banca vai perdoar ao Sporting em consequência de dois empréstimos celebrados em 2010 (55 milhões) e em 2014 (80 milhões). Quantias que já foram descontadas dos balanços das entidades financeiras.Aqueles créditos foram concedidos através de VMOC (Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis em ações) que valiam, na altura, um euro cada.Os sócios do Sporting aprovaram, na quinta-feira, por maioria de 52,95% o relatório e contas do clube, relativo ao exercício de 2018/19, que apresenta um resultado líquido positivo a rondar os 141 mil euros.A assembleia-geral, que decorreu no pavilhão João Rocha, em Lisboa, contou com a participação de 1.352 sócios, representando um total de votos de 7.431.Depois de em 2017/18 os 'leões' terem apresentado um lucro a rondar os dois milhões de euros, o emblema de Alvalade mantém-se com saldo positivo, embora com uma queda drástica.