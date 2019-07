Sp. Braga e V. Guimarães já conhecem os adversários na 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa

Para atingirem a fase de grupos da Liga Europa, na qual o Sporting tem entrada direta, bracarenses e vimaranenses têm de ultrapassar não apenas a terceira pré-eliminatória, mas também os playoffs que se seguirão.



Os jogos da primeira mão da terceira pré-eliminatória estão marcados para 8 de agosto, enquanto os segundos encontros vão realizar-se a 15 do mesmo mês.



Sorteio do caminho principal:



Ventspils/Gzira United - Jeunesse Esch/V. GUIMARÃES

Lechia Gdansk/Brondby - SP. BRAGA



13h02 - Começa o sorteio.



Recordamos os possíveis adversários de Sp. Braga e V. Guimarães. Os arsenalistas podem defrontar o Thun ou então o vencedor de um dos seguintes duelos da 2ª pré-eliminatória: Lechia Gdansk-Brondby; Mlada Boleslav-Ordabasy Shymkent; Aris-AEL Limassol; Lokomotiv Plovdiv-Spartak Trnava. Já o Vitória, se passar a 2ª pré-eliminatória, enfrentará o vencedor de um dos seguintes embates: Fehervar-Vaduz; Haugesund-Sturm Graz; Malatyaspor-Olimpia Ljubljana; Chikhura Sachkhere-Aberdeen; Ventspils -Gzira.



Sorteio vai recomeçar dentro de três minutos.



Está concluído o sorteio do caminho dos campeões na 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa. O sorteio do caminho principal, onde estão Sp. Braga e V. Guimarães, só começa por volta das 13h00.



Caminho dos campeões:



Grupo 1

Sutjeska/APOEL - HB Tórshavn/Linfield

CFR Cluj/ Maccabi Tel-Aviv - SP Tre Penne/Suduva

Ararat-Armenia/Lincoln Red Imps - Saburtalo/GNK Dinamo

Piast Gliwice/ Riga FC - Crvena zvezda/HJK Helsinki

Valur Reykjavík/Ludogorets - The New Saints/København



Grupo 2

Sarajevo - BATE Borisov/Rosenborg

Shkëndija/Dudelange - Celtic/Nõmme Kalju

FC Santa Coloma/Astana - Ferencváros/Valletta

Partizani/Sheriff Tiraspol - Maribor/AIK

Slovan Bratislava/Feronikeli - Dundalk/Qarabag



- Neste momento decorre sorteio do caminho dos campeões. Os dois clubes portugueses só entram depois, no caminho principal.



11h28 - Começa o sorteio!



- Os arsenalistas podem defrontar o Thun ou então o vencedor de um dos seguintes duelos da 2ª pré-eliminatória: Lechia Gdansk-Brondby; Mlada Boleslav-Ordabasy Shymkent; Aris-AEL Limassol; Lokomotiv Plovdiv-Spartak Trnava. Já o Vitória, se passar a 2ª pré-eliminatória, enfrentará o vencedor de um dos seguintes embates: Fehervar-Vaduz; Haugesund-Sturm Graz; Malatyaspor-Olimpia Ljubljana; Chikhura Sachkhere-Aberdeen; Ventspils -Gzira.



Sp. Braga e V. Guimarães ficam esta manhã a conhecer os respetivos adversários na 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa. Os bracarenses entrarão nesta fase, ao passo que os vimaranenses têm ainda de ultrapassar a 2.ª pré. Siga tudo em direto, a partir das 11h25!

O Sp. Braga vai defrontar Lechia Gdansk ou Brondby na terceira pré-eliminatória da Liga Europa de futebol, enquanto o Vitória de Guimarães jogará, case se qualifique, enfrentará Ventspils ou Gzira United, ditou o sorteio.Os dois clubes portugueses eram cabeças de série no sorteio que se realizou na sede da UEFA, em Nyon (Suíça), mas, enquanto o Sp. Braga já tem a presença assegurada naquela fase da prova, o V. Guimarães precisa de ultrapassar a segunda ronda preliminar, na qual vai defrontar os luxemburgueses do Jeunesse Esch.