O argentino que substitui, provisoriamente, Julen Lopetegui garantiu que a equipa irá reverter a sua situação já no próximo jogo frente ao Melilla, em jogo da Taça do Rei.

Depois de Julen Lopetegui ter sido despedido do comando do Real Madrid esta segunda-feira, o seu sucessor, Santiago Solari, diz já estar a pensar no próximo jogo frente ao Melilla, para a Taça do Rei.

Esta terça-feira, o argentino já dirigiu o treino dos merengues, num treino acompanhado de chuva e frio. Na primeira intervenção como treinador interino, Solari prometeu não facilitar frente ao emblema da terceira divisão espanhola e pediu ‘cojones’ aos jogadores.

"A ideia é ira amanhã jogar a Melilla [jogo dos 16 avos de final da Taça do Rei] e jogar com 'dos cojones' [dois tomates] ", anunciou. O treinador diz que encontrou a equipa "dorida mas com muita vontade de arrancar e reverter a situação".

Depois do desaire por 5-1 frente ao Barcelona, Solari promete dar a volta ao Real Madrid e diz-se "muito satisfeito" com o novo trabalho. "Trabalhar no Real Madrid é uma grande oportunidade e é um trabalho honroso. Em qualquer lado, não só na primeira equipa. Já joguei, suei a camisola como tantos outros que passaram por este clube e já não estão. O Madrid supera-nos a todos, mas também nos inclui a todos".