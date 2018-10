O base dos Golden State Warriors teve uma noite de sonho com 52 pontos em apenas 26 minutos - e nem precisou de jogar o último período. Pelo meio, levou uma cabeçada de um colega de equipa e bateu o recorde de triplos num jogo, com 14 lançamentos de três pontos convertidos.

Na noite de NBA desta segunda-feira, o base Klay Thompson roubou os holofotes. Com um total de 52 pontos marcados, o norte-americano assinou também o maior número de lançamentos triplos convertidos na vitória gorda dos Golden State Warriors sobre os Chicago Bulls por 149 - 124. E Thompson nem precisou de jogar o último período.



Mas nem tudo tem sido rosas: Thompson começou a temporada com as mãos frias, convertendo apenas cinco lançamentos da linha de três pontos nos primeiros sete jogos. Neste jogo, tudo foi diferente, com Klay a assinar seis triplos só no primeiro período do jogo com os Bulls.



Ao intervalo, Thompson já tinha 36 pontos e já tinha igualado o recorde de mais lançamentos de três convertidos numa parte. Pelo meio, levou uma cabeçada de um colega de equipa e voltou ao campo com uma fita na cabeça a cobrir a pancada que havia levado. O lançamento recorde chegou a 4:53 do final do terceiro período e o base saiu pouco depois para não mais voltar ao campo, numa altura em que os Warriors já ganhavam por 44 pontos de diferença.



No fim, Klay ficou com 52 pontos em pouco mais de 26 minutos e 14 triplos convertidos em 24 lançamentos tentados e referiu que se sentiu como a personagem Jackie Moon, do filme de comédia "Semi-Pro", interpretado por Will Ferrell.



Com o feito alcançado, o norte-americano bateu a marca do seu companheiro de equipa, Stephen Curry, que detinha o antigo recorde com 13 lançamentos de três pontos em Novembro de 2016.



Enquanto isso, os Warriors caminham lentamente para mais um ano de glória, com sete vitórias em oito jogos na fase regular da NBA.