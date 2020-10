Sérgio Conceição: «Após o que vi hoje, peço desculpas a todos os árbitros e VAR de Portugal»

Sérgio Conceição criticou duramente a arbitragem do Manchester City-FC Porto (3-1) desta noite, para a Liga dos Campeões, dizendo mesmo que os árbitros e VAR portugueses são muito melhores que estes."Nós somos um país pioneiro no VAR... Por aquilo que vi hoje, devo um pedido de desculpas a todos os árbitros e VAR do nosso país. Pois se há país competente, pelo menos em relação ao que vi aqui. Não tenho dúvidas... O lance do penálti, o que dá a falta do Fábio Vieira, tendo em conta outras faltas iguais ou piores... Há um penálti sobre o Pepe, que em qualquer sítio do Mundo seria penálti. Fomos prejudicados", começou por dizer o treinador portista à Eleven Sports."Tínhamos tudo para fazer um resultado positivo, que seria vencer. Não conseguimos, mas este foi o primeiro jogo e estou convicto que vamos dar uma resposta positiva nos próximos jogos e temos uma palavra a dizer no apuramento", acrescentou.