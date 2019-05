Companheira do guarda-redes falou sobre o seu estado de saúde e garantiu que ele está animado.

Sara Carbonero, companheira de Iker Casillas, falou do estado de saúde do guarda-redes, frisando o que o próprio já tinha dito ontem, que estava bem e animado. A jornalista foi visitar Casillas, acompanhada pelos filhos, e falou à comunicação social quando chegou ao Hospital CUF, onde o guarda-redes está internado.



"Não posso dizer muito. Está tudo bem, muito bem, ele está tranquilo, tem estado a ver as notícias, agora quer ver os filhos. Vai ficar mais uns dias, não sei quantos mais, serão os médicos a dizer. Por agora está bem, está tudo controlado e ele está bem", revelou antes de entrar na garagem do hospital.