Depois de ter sofrido um enfarte do miocárdio durante o treino do FC Porto da manhã desta quarta-feira, Iker Casillas poderá mesmo não voltar a pisar os relvados. De acordo com fontes do clube portista ao jornal espanhol Marca, a carreira do guarda-redes espanhol chegou ao fim, mesmo que ainda não tenha sido revelado qualquer relatório médico que o comprove.

"Fontes do FC Porto apontam que o guarda-redes não poderá voltar a jogar, que a sua carreira (de todos os recordes possíveis) chegou ao fim, embora não haja um diagnóstico concreto nesse sentido. A pessoa está acima de qualquer desafio médico e no FC Porto consideram que o êxito não é o seu possível regresso mas sim que Casillas possa voltar a fazer a sua vida normal", escreve a publicação espanhola.