Emídio Júnior viu-se obrigado a suspender temporariamente as suas funções.

Emídio Júnior, treinador de guarda-redes do Nacional, foi diagnosticado com leucemia, avança o JM Madeira.



O Nacional já se pronunciou sobre a questão através de um comunicado na página oficial. O clube deixou palavras de apoio ao seu técnico: "Além do profissional exemplar, temos no Júnior um lutador e um guerreiro que vai vencer esta luta", escreveu.



O treinador vai suspender temporariamente as suas funções.



Leia o comunicado na íntegra:

"O CD Nacional, Futebol SAD informa que por motivos de saúde, o seu treinador de guarda redes, Emídio Júnior, viu-se obrigado a suspender temporariamente as suas funções.

A ausência será certamente breve, porque além do profissional exemplar, temos no Júnior um lutador e um guerreiro que vai vencer esta luta, voltando rapidamente para o seio da sua família nacionalista.

Estamos contigo Júnior."