Rui Borges: "Queremos muito o tricampeonato mas temos de trabalhar para o conseguir"

O treinador do Sporting, Rui Borges, afirmou esta quinta-feira, em conferência de imprensa, que não está "focado" em fazer 'dobradinhas' destacando que apenas quer vencer o Gil Vicente para poder continuar a lutar pelo tricampeonato "jogo a jogo".

"O Sporting quer ganhar todos os troféus, e vamos fazer por isso. Não estou focado em fazer 'dobradinhas', quero apenas ganhar ao Gil Vicente. Mas é muito jogo a jogo. Queremos muito o tricampeonato, mas temos de trabalhar para o conseguir", salientou o técnico.

Os 'gilistas', orientados por César Peixoto, estão na quarta posição da Liga, com 27 pontos, recorde de pontos do clube, registo que levou Rui Borges a destacar o "extraordinário campeonato" que têm vindo a fazer, alertando que será um "jogo difícil" para a sua equipa.

"É uma equipa que está a fazer campeonato extraordinário, uma boa primeira volta. Bateu o recorde pontual do clube. É uma equipa muito bem organizada em todos momentos do jogo, com algumas dinâmicas identificáveis, competitiva e intensa principalmente a jogar em casa. Será claramente um jogo difícil, num campo onde o Sporting costuma ter algumas dificuldades", afirmou.

Rui Borges desvalorizou a eventual ausência de Pablo, melhor marcador do Gil Vicente com 10 golos, do jogo da 17ª jornada da I Liga, destacando a "qualidade" de Gustavo Varela.

"Em relação ao Pablo, o facto de jogar ou não, não vai mudar nada até porque ele voltou agora. Já tinha jogado o Varela. Acreditamos que se não jogar o Pablo, jogará o Varela. São jogadores diferentes, mas com qualidade. O Varela fez uma época passada muito boa na equipa 'B' do Benfica e este ano está a crescer, tem um potencial enorme", comentou.

Questionado sobre o mercado de transferências de janeiro, Rui Borges abriu a 'porta' a uma eventual chegada de 'reforços' a Alvalade, alertando, contudo, que a entrar alguém "será numa perspetiva de futuro" e não pelas "ausências de agora", embora se tenha afirmado "despreocupado" com o 'mercado', virando o foco para os seus jogadores, a quem pede que "estejam ligados e motivados".

"Se acrescentarmos alguém será numa perspetiva de futuro e não pelas ausências de agora. Não estou preocupado com o mercado, estou preocupado com os meus jogadores. Quero que estejam ligados e motivados e que percebam que todos são importantes e que todos vão ter oportunidades às quais têm de corresponder", vincou.

Rui Borges desvalorizou a diferença pontual para o rival da segunda circular, afirmando que o Benfica "é candidato ao título, independentemente da distância pontual", salientando que o FC Porto está a fazer uma "grande primeira volta" e que a "margem é menor".

"O Benfica é candidato ao título. A época passada é demonstrativa disso. Faltam muitos jogos, há muitos pontos para disputar, e, por isso, o Benfica mantém-se na corrida, independentemente da distancia pontual. Claro que a margem é menor, o FC Porto está a fazer uma grande primeira volta. Nós temos de fazer a nossa parte e esperar pelo desenrolar da época", comentou.

Confrontado com ter de escolher entre Luis Suárez e Viktor Gyökeres, Rui Borges destacou que são dois jogadores "claramente diferentes" salientando que o avançado sueco, agora no Arsenal, "marcou a historia do Sporting e do campeonato português" e, afirmando que Suárez "também irá marcar a sua passagem no Sporting e o seu trajeto no nosso campeonato", destacando, ainda, Fotis Ioannidis, que, tal como Suárez, "é um grande avançado".

Os 'leões' de Rui Borges ocupam o segundo lugar do campeonato, com 41 pontos, menos cinco que líder FC Porto, que visita o Santa Clara no domingo, e mais cinco que o Benfica que recebe o Estoril no sábado.

O Sporting visita o terreno do Gil Vicente na sexta-feira, em jogo da 17.ª jornada da I Liga de futebol, com início previsto para as 18:45, no Estádio Cidade de Barcelos, e arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.