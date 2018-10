Adepto entrou em campo no final da partida e foi agarrado pelos seguranças. Mas nem isso impediu que a fotografia fosse tirada.

Cristiano Ronaldo voltou, esta terça-feira, a Old Trafford para defrontar o Manchester United para a Liga dos Campeões. Adorado nos red devils, o avançado da Juventus foi recebido com fortes aplausos por parte dos adeptos da casa.



Mas este não foi o único episódio de carinho e devoção para com Cristiano Ronaldo. No final da partida, um jovem adepto do United entrou no relvado para conseguir chegar ao ídolo.



Os seguranças agarraram o fã de CR7, mas o capitão da selecção portuguesa interveio e acabou por tirar a desejada selfie com o jovem... enquanto este estava agarrado pelos stwearts.







Cristiano Ronaldo jogou no Manchester United entre 2003 e 2009. "Obrigado pela receção calorosa. Sinto-me sempre em casa aqui", escreveu Ronaldo na legenda de uma fotografia publicada no seu Instagram, onde aparece no estádio do Manchester United, na véspera da partida.