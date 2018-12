Jornal espanhol afirma que decisão está marcada para 14 de Janeiro. Internacional português poderá ser ouvido por videoconferência.

O jornal espanhol As avança esta sexta-feira que um tribunal de Madrid citou Cristiano Ronaldo para que este ratifique perante um juiz o acordo que terá alcançado com o Fisco para resolver o caso de fraude fiscal de que é acusado.



O jornal diz que o jogador vai comparecer no dia 14 de Janeiro para se reconhecer com culpado de quatro delitos fiscais e ser condenado a dois anos de prisão, com pena suspensa, por fraude fiscal. Um desfecho semelhante ao que já aconteceu com Messi e outros futebolistas, em Espanha.



O jornal diz que o craque luso pagou, a 6 de agosto, 13,4 milhões de euros que estariam em dívida. Adianta ainda que o advogado do jogador em Espanha, José Antonio Choclán ainda está a tentar negociar para que a pena de dois anos seja substituída por uma multa de 375 mil euros