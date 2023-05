Em Portugal, a Autoridade de Prevenção e Combate à Violência no Desporto condenou 19 pessoas por atos de racismo e xenofobia em recintos desportivos, desde 2019. Atualmente estão proibidas de aceder a recintos desportivos cerca de 350 pessoas.

Rodrigo Cavaleiro: "Insultos não podem ser vistos como uma consequência da linguagem do futebol"

No dia 21 de maio, o jogador do Real Madrid Vinícius Jr. foi vítima de insultos racistas durante o jogo contra o Valência. Os adeptos do Valência chamaram o internacional brasileiro de macaco e Vinícius, que já foi vítima de dezenas de casos só esta temporada, reagiu e acabou por perder a calma.