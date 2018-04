No início da época, foi emprestado ao Swansea, equipa pela qual fez 15 jogos, 12 no campeonato.

O futebolista internacional português Renato Sanches está de regresso ao Swansea, depois de ter estado ausente cerca de dois meses e meio devido a lesão muscular.



"Renato Sanches regressou a Swansea e pode participar na parte final de sobrevivência na primeira liga", refere o clube treinado pelo também português Carlos Carvalhal na sua página oficial.



O clube, que está no primeiro lugar acima da linha de descida, a cinco pontos da zona de perigo, lembra que o médio não joga desde o final de Janeiro, quando se lesionou e iniciou a reabilitação no Bayern Munique, clube que o emprestou.



"O português regressou hoje a Fairwood e será agora acompanhado pela equipa médica do Swansea, com vista a um possível regresso", refere ainda o clube inglês.



Renato Sanches, de 20 anos, jogador que se notabilizou ao serviço do Benfica, e, mais tarde, da selecção portuguesa, transferiu-se em 2016 para o Bayern, mas não teve muito espaço no hexacampeão alemão.



