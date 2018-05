Record Challenge Park pretende reunir atletas, amadores e famílias

Está de volta o Record Challenge Park, um evento do jornal desportivo Record dedicado ao desporto e à família. São mais de 20 actividades desportivas concentradas num dia pensadas para todas as idades. Dos 3 aos 99 anos.

O evento a decorrer no dia 26 de Maio, sábado, no Parque de Jogos 1º de Maio no Inatel, em Lisboa, procura reforçar os valores de competição, fair-play, superação pessoal e bem-estar.

Dedicada à prática de desporto amador, actividade vai contar com a participação de alguns atletas profissionais de diversas modalidades que representam os maiores clubes portugueses.