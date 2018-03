Real Madrid vence Las Palmas e aproxima-se do segundo lugar em Espanha

Zidane deixou vários titulares de fora, com Cristiano Ronaldo à cabeça, a pensar no duelo de terça-feira com a Juventus, para a Liga dos Campeões.

O Real Madrid venceu este sábado em casa do Las Palmas por 3-0, em jogo da 30ª jornada da liga espanhola, e aproximou-se do segundo lugar da tabela classificativa.



Dois golos do galês Gareth Bale, aos 26 e 51 minutos, este último de grande penalidade, e outro de penálti do francês Benzema (39), que foi capitão no 400º jogo pelos madrilenos, deram o triunfo aos merengues.



O técnico francês Zinedine Zidane deixou vários titulares de fora, com Cristiano Ronaldo à cabeça, a pensar no duelo de terça-feira com a Juventus, para a Liga dos Campeões, mas os madrilenos não sentiram grandes dificuldades para bater um aflito Las Palmas.



O Real Madrid continua no terceiro lugar, agora com 63 pontos, menos um do que o Atlético de Madrid, que só joga no domingo, e mais quatro do que o Valência, que também ainda não jogou nesta ronda.



A equipa da casa continua em dificuldades e é 18ª e antepenúltima, primeira equipa abaixo da "linha de água", com 21 pontos, já a sete da segurança.



Depois de um início equilibrado, o croata Modric descobriu Bale na esquerda e o remate do galês inaugurou o marcador, antes de Benzema, em dia de celebração, fazer o 2-0.



No segundo tempo, com Zidane a poupar Modric e Casemiro, Bale bisou de grande penalidade e fixou o resultado final.



Antes, o Girona falhou a oportunidade de subir ao sexto lugar à condição ao empatar a uma bola na recepção ao Levante, podendo ainda ser ultrapassado no sétimo posto pelo Betis, que na segunda-feira visita o Getafe.



Em duelo de duas equipas do meio da tabela, Unai Núñez adiantou o Athletic de Bilbau, aos 55 minutos, na recepção ao Celta de Vigo, mas Brais Mendez, já nos descontos, empatou a contenda.



Ainda este sábado, o líder FC Barcelona visita o sexto classificado Sevilha, pelas 19h45, em busca de se manter invicto nesta temporada de La Liga e aproximar-se do título espanhol.



No domingo, o Atlético de Madrid, adversário do Sporting nos quartos de final da Liga Europa, recebe pelas 19:45 o Deportivo, à procura de voltar a ter quatro pontos de vantagem sobre o Real Madrid.



Antes, o Valência visita o Leganés (15h15), em busca de voltar a aproximar-se do terceiro lugar.