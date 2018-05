Carlos Vieira é vice- presidente Financeiro, Administração e Património do Sporting Clube de Portugal. Nas duas últimas conferências de imprensa sentou-se à esquerda de Bruno de Carvalho e foi o único vice-presidente que mantém o cargo, depois da saída de António Rabelo, esta quinta-feira.

Vieira é considerado por muitos como o braço-direito do presidente em matéria financeira, sendo também administrador da SAD. Há quem o considere o arquitecto da recuperação financeira do clube actualmente presidido por Bruno de Carvalho.

Pouco se sabe da vida pessoal de Carlos Vieira. Mas no currículo que é disponibilizado na página de Internet do Sporting, informa-se que este se licenciou em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa em 1996 tendo ainda ama pós-graduação em Gestão e Organização Industrial, pela Universidade Lusófona e frequentou o mestrado em Gestão no Instituto Superior de Gestão.

Chegou ao Sporting em Março de 2013 como é Vice – Presidente do clube, com o pelouro das finanças, sendo também administrador da Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD.

No clube é também titular de 10.000 acções no capital social da Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD (à hora de publicação deste artigo, cada acção estava a ser transaccionada a 0,71 cêntimos).

É ainda dito que é membro efectivo da Ordem dos Economistas e da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, onde detém a cédula 13204 e surge como especialista em Economia e Gestão Empresariais. Durante uns anos escreveu uma crónica no Jornal de Negócios.

Passou por empresas como a Price Waterhouse, Vodafone Telecel e foi também professor no ISCAD, na Universidade Lusófona. Pertenceu aos Media Capital – Serviços de Consultoria e Gestão, SA, como Director de Contabilidade do Grupo e da Grupo Unisla.

Na passada quinta-feira veio a público, ao lado de Bruno de Carvalho, a seguir às agressões no balneário da Academia de Alcochete e às investigações a alegados casos de corrupção. "Esta semana fomos atacados na nossa dignidade, colocaram em causa vitórias no futebol. Temos o treinador mais bem pago, o plantel mais valioso e acusam-nos de comprar jogos...", disse Carlos Vieira referindo ainda que o clube espera "serenamente pelo desfecho do processo".

Este sábado voltou a aparecer ao lado de Bruno de Carvalho, na conferência de imprensa, embora tenha optado por não falar. Mas foi colocada uma cadeira a seu lado para que estivesse lá enquanto o presidente falava. Carlos Vieira continua a ser o homem do presidente e não se demite.