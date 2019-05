Gianni Infantino, presidente da FIFA , deu os parabéns ao Benfica pela conquista do campeonato. O líder da entidade máxima do futebol mundial enviou uma mensagem a Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol "Fiquei maravilhado ao saber que o Benfica foi coroado campeão português 2018/2019. É com grande prazer que os felicito pelo seu quinto campeonato em seis temporadas, o 37.º no geral, um recorde!", escreveu Infantino, dizendo que "toda a gente envolvida pode estar orgulhosa deste feito"."Em nome da comunidade do futebol internacional, aproveito esta oportunidade para agradecer ao Benfica e à FPF por ajudarem a difundir a mensagem positiva do futebol e fomentarem a prática desta fantástica modalidade que nos une", pode ainda ler-se.