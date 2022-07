Portugal já se destaca no basket de rua e vai ao Europeu

Laura Ferreira já jogava basquetebol há 18 anos, mas nunca tinha experimentado a versão 3x3. “Nem sequer na escola ou com os amigos nas férias. Nem conhecia bem as regras”, admite à SÁBADO, explicando que ficou rendida após o primeiro contacto, no fim da época 2020/21, a convite do selecionador, Américo Santos. “É muito físico e rápido, só temos 12 segundos para lançar (metade do tempo do basquete 5x5) e nunca paramos, nem dá para festejar os pontos, mas é muito giro.”