Portugal dá cartas no mundial de hóquei em patins

A seleção portuguesa de hóquei em patins garantiu esta quinta-feira o apuramento para as meias-finais do Mundial2022, após golear a Alemanha por 10-1 em jogo dos quartos de final, enfrentando agora a França.





Em San Juan, na Argentina, Portugal, que ao intervalo vencia por 2-0, marcou por intermédio de Henrique Magalhães (oito minutos), Gonçalo Alves (18 de penálti e 46), João Rodrigues (28, 32 e 42), Rafa Costa (33), Hélder Nunes (35), Telmo Pinto (38), João Souto (38), enquanto Max Thiel (35) fez o tento de honra dos germânicos.Na meia-final, a seleção lusa vai enfrentar a França, que hoje eliminou a Espanha no desempate por penáltis, enquanto a outra meia-final será entre a Itália, que bateu Angola, e o vencedor do confronto entre a Argentina e o Chile.

Durante a tarde de quinta-feira, também a Seleção Nacional de Seniores Femininos venceu a equipa alemã, por 0-5, e carimbou a passagem às semifinais do Campeonato do Mundo.



Marlene Sousa, Ana Catarina Ferreira, Raquel Santos e Inês Severino (2) foram as autoras dos golos. O conjunto Luso espera agora pelo resultado do jogo Argentina x França, para conhecer as adversárias.





