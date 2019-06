Portugal conquista prata na final mista de judo dos Jogos Europeus

Portugal conquistou a medalha de prata na final mista de judo dos II Jogos Europes. A selecção lusa apurou-se para o combate decisico ao derrotar a Holanda, mas na final a equipa da Rússia foi mais forte.Esta é a oitava medalha de Portugal em Minsk2019, depois do ouro de Carlos Nascimento nos 100 metros, das pratas do ciclista Nelson Oliveira no contrarrelógio e das ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia em combinado e no exercício dinâmico, além do bronze na prova de equilíbrio, e do bronze de Telma Monteiro e da estafeta mista 4x400 metros, de Ricardo dos Santos, Cátia Azevedo, João Coelho e Rivinilda Mentai.Na primeira edição dos Jogos Europeus, em Baku, Portugal subiu 10 vezes ao pódio.