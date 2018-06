Quatro meses de suspensão para Luís Suárez. Crime: morder.

A pena não teve precedentes, já o crime aconteceu repetidas vezes ao longo da história do futebol – e até com o mesmo protagonista. No dia 26 de Junho de 2014, a Federação Internacional de Futebol expulsou do campeonato do Mundo no Brasil o avançado do Uruguai Luis Suárez. Motivo: dois dias antes, a 24, na Arena das Dunas, em Natal, Suárez, numa disputa de bola mais renhida, mordeu um adversário italiano. Giorgio Chiellini, defesa da squadra azzura, não só ficou marcado como mostrou essas marcas no ombro esquerdo ao árbitro mexicano Marco Rodriguez, que não vira nada, e ao mundo inteiro.

Isto aconteceu aos 80 minutos e a jogada resultou num canto para o Uruguai. Na sequência, Godin marcou e o Uruguai qualificou-se para a fase seguinte, à custa da Itália. Depois do jogo, Suárez admitiu, inocentemente, que tinha havido "um contacto com o ombro" do defesa adversário. "Estas coisas acontecem…", encolheu os ombros. Com ele tinham vindo a acontecer com alguma frequência: ele já tinha duas punições anteriores também por morder. Foram sete jogos por deixar marca em Otman Bakkal quando jogava na Holanda, pelo Ajax, e 10 por morder o sérvio Ivanovic quando estava em Inglaterra ao serviço do Liverpool.

Estes precedentes pesaram: o castigo, além da expulsão, foram nove jogos internacionais, quatro meses de suspensão total, incluindo a proibição de entrar em qualquer estádio, cem mil francos suíços de multa (cerca de 82 mil euros) e a proibição de mudar de clube. A federação uruguaia ainda alegou que as imagens das marcas deixadas por Suárez no ombro de Chiellini eram um produto de Photoshop, mas isso revelou-se um expediente ridículo. Depois de Suárez fazer um pedido de desculpa por escrito, a última parte da pena foi suspensa e o uruguaio acabou por se transferir do Liverpool para o Barcelona.