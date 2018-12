"Dragões" cimentaram a sua liderança no jogo de abertura da 12ª jornada da Liga NOS, com um bis de Marega e golos Soares e Brahimi, para vencer Portimonense por 4-1.

O FC Porto venceu esta sexta-feira o Portimonense por 4-1 no jogo de abertura da 12ª jornada da Liga NOS, realizado no Estádio do Dragão.



Mas o jogo não começou da melhor maneira para os "dragões". Tormena, a passe do japonês Shoya Nakajima, inaugurou o marcador e deu vantagem aos algarvios aos 9 minutos. O FC Porto teve um golo anulado pelo VAR a Brahimi pouco depois e o empate só chegaria aos 23 minutos, por Marega.



Na segunda parte, três golos em oito minutos completaram a reviravolta no marcador e deram o triunfo ao FC Porto. Primeiro Soares, aos 57 minutos, depois Brahimi, aos 59 minutos, e Marega, a completar o bis aos 64 minutos, fixaram o resultado final.



Com a vitória, o FC Porto segue na liderança da Liga NOS, com 30 pontos, e fica à espera dos adversários. Já o Portimonense continua na 11ª posição, com apenas 14 pontos conquistados.