Luís Gonçalves, diretor-geral dos dragões, também esteve presente no encontro.

Pinto da Costa, António Salvador e Luís Gonçalves almoçaram esta quarta-feira num restaurante em Braga. O Correio da Manhã tem imagens exclusivas do encontro dos presidentes e do diretor-geral dos dragões.



Contactado pelo Correio da Manhã, o presidente do Sp. de Braga confirmou o almoço. António Salvador disse que este já estava marcado há algum tempo.



