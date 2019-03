27.ª jornada da Liga NOS: Benfica, FC Porto e Sporting jogam no mesmo dia

O primeiro a entrar em campo é o FC Porto, que sábado, 30 de março, se desloca ao reduto do Sp. Braga.

A Liga divulgou as datas e horários dos jogos da 27.ª jornada e Benfica, FC Porto e Sporting jogam no mesmo dia, sábado 30 de março.



O primeiro a entrar em campo, às 15h30, é o FC Porto que se desloca a Braga para defrontar a formação de Abel Ferreira, atual 3.º classificado da Liga NOS.



Às 18 horas é a vez do Chaves-Sporting, enquanto o Benfica recebe o Tondela no Estádio da Luz, às 20h30.



A jornada começa com o Portimonense-Moreirense, sexta-feira, dia 29, às 20h30. No sábado, além dos jogos quatro primeiros clasificados, também há o Santa-V. Guimarães (19h30).



No domingo, Marítimo-Nacional, às 15 horas; Rio Ave-Aves, às 17h30, e Boavista-Belenenses, às 20h30.



Na segunda-feira, a 27.ª jornada encerra com o Feirense-V. Setúbal, às 20h15.