Petit oficializado no Santa Clara

Petit é o novo treinador do Santa Clara, Açores, acaba de anunciar o clube insular.



Petit vai treinar o Santa Clara

Armando Gonçalves Teixeira – conhecido simplesmente por Petit – tem 49 anos e uma já assinalável experiência como técnico no futebol português, somando 293 jogos oficiais no principal escalão, ao longo de mais de 12 anos de carreira.

Até aqui, orientou no nosso país Boavista FC, CD Tondela, Moreirense, Paços de Ferreira, Marítimo, B SAD e Rio Ave, tendo ainda uma experiencia no Brasil ao serviço do Cuiabá.

De resto, com Petit chegam aos Açores os adjuntos Tiago Pinto, Rui Pinto de Lima e Igor Dias.

O primeiro treino sob o seu comando é já nesta terça-feira, em preparação para o embate com o Estrela da Amadora relativo à 21ª jornada da Liga.

Nas suas primeiras palavras com o emblema do Santa Clara ao peito, Petit sublinha a ambição de alcançar o objetivo principal para esta época.

“Chegar aos Açores e ao Santa Clara é um enorme motivo de orgulho para mim. Tenho plena consciência da importância de representar esta região e a sua diáspora, e assumo essa responsabilidade com grande entusiasmo. Venho com muita vontade de trabalhar e com total confiança de que, juntos, atingiremos os nossos objetivos.”, vinca o novo treinador.