O Norwich City, clube de futebol actualmente na segunda divisão inglesa, decidiu adoptar uma nova maneira de ganhar vantagem sobre os adversários esta época. O balneário da equipa visitante este ano estará pintado de rosa, uma estratégia para ajudar a baixar o nível de testosterona dos rivais, inspirada nas prisões norte-americanas.

O seu director desportivo, Stuart Webber, anunciou aos fãs do clube que a medida tinha o objectivo de baixar a agressividade dos rivais. Esta táctica foi usada durante dezenas de anos por equipas de futebol americano nos EUA e era considerada tão eficaz que chegou a ser banida. Do outro lado do Carrow Road, o balneário do Norwich é um branco brilhante, decorado com dezenas de frases.

De acordo com Andrew Bayliss, professor de psicologia na Universidade de East Anglia, em declarações ao jornal inglês Eastern Daily Press, a memória emocional de um aspecto tão simples como uma cor pode ter um impacto pequeno, mas suficiente para causar diferenças de resultados num jogo decidido no mínimo detalhe.

E não é o Norwich o único a utilizar estratagemas para mexer com a mente do adversário. Nos anos 90, o Cambridge United conseguiu subir duas divisões através de uma medida do seu treinador John Beck. A táctica passava por cortar a relva a diferentes comprimentos: mais curto nos corredores e longo na parte central – tudo para favorecer o estilo de passe longo da equipa. Além disso, o mesmo técnico era conhecido por aquecer o balneário dos adversários para temperaturas insuportáveis.

Até agora, a estratégia não está a correr assim tão bem: o Norwich City está em 18º lugar na tabela, com apenas quatro pontos conquistados. Em casa, as paredes rosa não parecem estar a fazer diferença, uma vez que os "canários" têm uma vitória contra o Preston North End e duas derrotas, contra Leeds United e West Bromwich City.

E ambas pareceram adorar a nova decoração. Nas redes sociais, ambos os clubes brincaram antes do jogo com as paredes rosa do balneário. No fim, West Bromwich ganhou 3-4 em Carrow Road e o Leeds conseguiu uma convincente vitória por 0-3.

