Paulinho não está em lay-off

Octávio Machado deixou quinta-feira um lamento numa intervenção no Facebook do Farense a propósito de Paulinho. O antigo diretor leonino adiantou que o roupeiro era um dos trabalhadores do Sporting abrangidos pelo lay-off mas Record apurou que não é assim.O Sporting já encetou diversas medidas de contingência, entre elas cortes salariais no plantel e administração da SAD ou o regime de lay-off, abrangente a 95% dos seus trabalhadores dependentes e independentes. Paulinho não está entre eles, sendo dos funcionários que continua a trabalhar em pleno.À CMVM, os leões sublinharam que a " implementação de tais medidas excecionais e temporárias tem como impacto uma redução da rubrica de custos com pessoal correspondente a cerca de 40%, durante o período aplicável", o que, no caso da SAD, traduz-se numa poupança de cerca de 2,3 milhões de euros mensais. No limite, dado que o que foi decidido pode ser extensível aos meses de abril, maio e junho, esse montante pode chegar a uma verba a rondar os 7 M€.Analisando o relatório e contas semestral, divulgado em fevereiro, e no que respeita aos ‘gastos com pessoal’ (remuneração dos órgãos sociais, indemnizações, seguros dos colaboradores, entre outros), o Sporting pagou até dezembro último 35 milhões de euros, pelo que irá despender igual montante até junho próximo. Ou seja, mensalmente, e no que é referente a este parâmetro das contas, o gasto situa-se nos 5,8 milhões, montante que será significativamente menor com a já referida redução em 40%.