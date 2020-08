Golo de Ronaldo é eleito o melhor da Champions pelos adeptos

O segundo golo de Cristiano Ronaldo frente ao Lyon, no triunfo da Juventus por 2-1 nos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, foi eleito pelos adeptos o melhor da última edição da prova.

Numa votação efetuada no site oficial da UEFA e que contou com a participação de mais de 400 mil adeptos, o remate certeiro de pé esquerdo de Ronaldo executado bem fora da área, com o guarda-redes português Anthony Lopes ainda a tocar na bola, foi considerado o melhor golo de toda temporada na ‘Champions’.



Goal of the Tournament results:



Ronaldo, Juventus 2-1 Lyon (2nd goal)

Sabitzer, Leipzig 2-1 Zenit

Cuadrado, Atlético 2-2 Juventus

4? Suárez, Barcelona 2-1 Inter (1st goal)

5? Gnabry, Lyon 0-3 Bayern (1st goal)@NissanFootball #GOTT #GOTW https://t.co/gWSBK7vsZh pic.twitter.com/o76CdHCI47 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 27, 2020

Apesar desse triunfo, a Juventus acabou por ser eliminada e falhou a fase final, que decorreu em Lisboa, e que culminou com a vitória do Bayern Munique.

Neste ‘campeonato’, o avançado português superou o austríaco Marcel Sabitzer, do Leipzig, que ficou em segundo lugar, e o colombiano Juan Quadrado, seu colega de equipa, terceiro. O uruguaio Luís Suarez (FC Barcelona) e o alemão Serge Gnabry (Bayern Munique) fecharam o ‘top 5’, nos quarto e quinto lugares, respetivamente.

Este prémio é exclusivamente da responsabilidade dos adeptos que votaram online no site da UEFA, já que, nos próximos dias, os observadores técnicos da UEFA vão anunciar os seus 10 golos oficiais da época.