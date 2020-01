Pack de bilhetes deixa autoridades em alerta máximo para o clássico Sporting - FC Porto

Uma iniciativa da direção do Sporting está a deixar em alerta máximo as autoridades para o clássico de domingo em Alvalade . Isto porque há o forte risco de os adeptos se misturarem nas bancadas do estádio.Em causa está um pack de bilhetes que foi colocado à venda para os próximos três jogos em casa da equipa leonina, frente a FC Porto, Marítimo e Benfica Este pack podia ser adquirido, com desconto, por sócios e por não sócios do clube de Alvalade.Um grande grupo de adeptos do Benfica aproveitou e estará agora a vender alguns bilhetes a apoiantes do FC Porto para diversos setores do Estádio José Alvalade, incluindo a bancada central.