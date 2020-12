Otávio foi suspenso por dois jogos pelo Conselho de Disciplina da FPF, pelas palavras proferidas instantes após o FC Porto conquistar a Taça de Portugal, a 2 de agosto. Na altura, o médio portista

acusou os árbitros de terem favorecido o Benfica





naquela final. "O Benfica jogou com mais três. Mas o árbitro podia fazer o que quisesse que ganhávamos", referiu então o brasileiro. FC Porto questiona "timing inusitado" do castigo a Otávio

"Na noite de 23 de dezembro, dia em que foi disputada a Supertaça de Portugal, véspera de Natal e de tolerância de ponto, decretada pelo Governo e aconselhada a todas as empresas, e antevéspera de um feriado a que se seguiram dois dias de fim-de-semana, o FC Porto foi notificado da suspensão por dois jogos do jogador Otávio, decretada pela secção não profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.



"Na noite de 23 de dezembro, dia em que foi disputada a Supertaça de Portugal, véspera de Natal e de tolerância de ponto, decretada pelo Governo e aconselhada a todas as empresas, e antevéspera de um feriado a que se seguiram dois dias de fim-de-semana, o FC Porto foi notificado da suspensão por dois jogos do jogador Otávio, decretada pela secção não profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.