Ricardo Sá Pinto está de saída do Vasco da Gama, apurou Record. A oficialização da rescisão do contrato será feita nas próximas horas.Segunda-feira teve lugar uma reunião e o treinador português não sentiu apoio da direção do Vasco da Gama. Sá Pinto colocou então o lugar à disposição, o que aceite pelo clube.Record sabe que Sá Pinto e equipa técnica não receberam um único salário desde que chegaram devido às dificuldades financeiras do clube brasileiro.Na última noite a imprensa brasileira, já adiantara que o Vasco da Gama estava à procura de um sucessor para Sá. O 'Globoesporte' indicou Zé Ricardo como uma das possiblidades.