Rui Patrício, William Carvalho, Bruno Fernandes, Battaglia, Piccini, Palhinha, Coates, Acuña, Gelson, Podence, Bruno César, Montero, Bryan Ruiz, Rafael Leão, Wendel, Coentrão e Ristovski -, sete ficaram em silêncio.





A SÁBADO teve na sexta-feira acesso à publicação e reproduz a mesma em baixo. Através do Facebook, Bruno de Carvalho fez uma publicação que bloqueou para que apenas os seus amigos a pudessem ver. "Todos os atletas que escreveram o que em baixo descrevo estão imediatamente suspensos, tendo de enfrentar a disciplina do Clube", referia o comunicado. MENINOS AMUADOS, ENTÃO VAMOS RESOLVER… No Sporting CP não se vive na República das Bananas. Todos os atletas que escreveram o que em baixo descrevo estão imediatamente suspensos, tendo de enfrentar a disciplina do Clube. Já estou farto de atitudes de miúdos mimados que não se respeitam nada nem ninguém, como por exemplo os adeptos relativos aos quais já ouvi comentários do mais baixo possível. Estas crianças mimadas julgam que vão longe, mas desta vez a minha paciência esgotou-se para quem acha que está acima do Clube e de qualquer crítica. Começam com Somos Sporting e que não existe um Eu mas um Nós, sendo que isso não passa da mera fantasia pois na realidade não o são. São profissionais rotativos e que o que lhes interessa não é o Eu ou o Nós. Só lhe [sic] interessa o Eles.

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, anunciou, na sexta-feira, a suspensão imediata de todos os jogadores leoninos que subscreveram uma publicação a criticar o presidente. Dos 19 jogadores que o subscreveram, dois apagaram a as publicações - Rúben Ribeiro e Doumbia, avança o Record.Além dos agora 17 jogadores do Sporting que mostraram a sua posição -Salin, André Pinto, Lumor, Petrovic, Misic, Mathieu e Bas Dost não fizeram qualquer publicação nas redes sociais relativa ao assunto.Os "leões" preparam-se assim para defrontar o Paços de Ferreira com a esmagadora maioria de elementos proveniente da equipa B e ainda dos juvenis.