O fantasma do doping na Rússia continua a dar que falar, desta feita relacionado com o futebol. A selecção anfitriã do Mundial'2018 caiu aos pés da Croácia nos quartos de final, mas o seu 'comportamento' na participação é agora questionado pela imprensa alemã.Avança o 'Suddeutsche Zeitung' e o 'Bild' que os jogadores da Rússia terão snifado amoníaco nos jogos com Espanha, dos 'oitavos', e no derradeiro encontro com os croatas. A substância não é proibida pelos regulamentos internacionais de antidopagem, mas, segundo o Suddeutsche, proporciona benefícios ao estimular a respiração e a melhorar o fluxo de oxigénio no sangue.Um membro da federação russa terá admitido ao jornal alemão que um dos suplentes snifou amoníaco numa bola de algodão antes de ser lançado na partida frente a Espanha, ao passo que o 'Bild' avança que, sete dias depois, a prática foi repetida frente à Croácia: no arranque da segunda parte, e segundo as imagens que divulgam, é possível ver alguns jogadores da Rússia a 'esfregar' o nariz, algo que o 'Bild' interpreta como indício do consumo de amoníaco.