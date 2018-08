O Sporting vai rejeitar a candidatura de Bruno de Carvalho, que este domingo assumiu a troca do seu nome pelo de Erik Kurgy na liderança da lista candidata às eleições do clube de Alvalade, marcadas para 8 de Setembro.



Segundo uma providência cautelar determinada pelo Tribunal, o presidente da MAG, Jaime Marta Soares, é obrigado a receber a candidatura de Bruno de Carvalho e Erik Kurgy, no entanto, a validação da mesma depende dos estatutos do clube, pelo que terá de ser analisado caso a caso.



Assim, a entrega da lista - determinada judicialmente - não obriga o Sporting a aceitar posteriormente a formalização da candidatura. Marta Soares terá, a partir de terça-feira, 48 horas para dar uma resposta ao presidente destituído.



Há por isso a possibilidade de rejeição, uma vez que a suspensão de funções, decretada pela Comissão de fiscalização, retira-lhe a qualidade de sócio durante o período de um ano.