Benfica apela a Liga, FPF e TAD para que membros revelem preferência clubísticas

O Benfica lançou um apelo à Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Liga Portugal e também Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) para que publiquem no seus sites o trajecto profissional dos seus quadros, nomeadamente os clubes por onde passaram e as suas preferências clubísticas, "caso as mesmas existam"."Nos últimos anos, como manobra de diversão para disfarçar erros, foram alguns tecendo o mito de que o Benfica dominaria as principais estruturas do futebol português. Convidamos a Liga e a FPF, assim como o TAD, a publicar nas suas páginas todo o percurso profissional dos seus quadros e dirigentes, identificando os clubes onde trabalharam e exerceram funções e assumindo a sua preferência clubística, caso ela exista. Queremos transparência total para escrutínio total. Será um contributo decisivo para acabar com a falsa propaganda de que o Benfica controla as principais instâncias", afirmou o vice-presidente Varandas Fernandes numa conferência de imprensa."Não é por serem órgãos que superintendem o futebol nacional que estarão a cima de qualquer suspeita, bem pelo contrário. Devem ser os primeiros a dar o exemplo", reforçou.