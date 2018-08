GerardPiqué anunciou este sábado que não voltará a jogar pela selecção espanhola. Em conferência de imprensa, o jogador garantiu que a decisão estava tomada há algum tempo e que a escolha do novo seleccionador não altera a sua decisão."Falei com o Luis Enrique há uma ou duas semanas. Disse-lhe que a minha decisão estava tomada e foi muito pensada. Foi uma etapa muito bonita, mas agora estou centrado no Barça", disse Piqué, citado pelos meios de comunicação espanhóis.Aos 31 anos, o central disputou 102 jogos pela selecção de Espanha – com a qual ganhou o Mundial de 2010 e o Euro de 2012.