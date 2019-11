Nuno Manta Santos anuncia saída do Marítimo

Nuno Manta Santos deixou de ser o treinador do Marítimo, anunciou esta segunda-feira o técnico na sua página do Facebook, deixando a equipa insular no 14.º lugar da I Liga portuguesa de futebol. A saída do técnico acontece um dia depois do empate (1-1) caseiro com o Portimonense, em encontro da 11.ª jornada do campeonato, naquela que foi a sétima partida seguida dos 'verde rubros' sem vencer, a quarta para a I Liga.

Nuno Manta chegou ao Marítimo no arranque desta temporada, tendo substituído Petit, mas os resultados deixaram a desejar, com apenas três vitórias em 15 jogos oficiais, às quais se juntam sete empates e cinco derrotas. "Venho por este meio comunicar que coloquei hoje o meu lugar de técnico principal responsável do Club Sport Marítimo à disposição do senhor presidente Carlos Pereira, tendo proposto a rescisão do vínculo contratual que vigorava entre as partes na presente temporada de uma forma totalmente justa", pode lder-se na mensagem do técnico.

Nuno Manta Santos revela ainda: "Tendo chegado a bom termo esse mesmo acordo, realço o modo como fui acolhido e bem recebido desde a primeira hora pelo Club Sport Marítimo, a quem agradeço na pessoa do senhor presidente a todos os que fazem parte da estrutura profissional do clube, bem como a toda a massa associativa."

Além da posição (14.ª) delicada na I Liga, com 11 pontos, apenas mais três sobre a zona de despromoção, a equipa insular já foi eliminada da Taça de Portugal pelo Beira-Mar, do terceiro escalão, nas grandes penalidades (5-4), após a igualdade 2-2 nos 120 minutos, e está matematicamente afastada da 'final four' da Taça da Liga, ao ter somado um ponto nas duas primeiras jornadas do grupo A.

É a quinta época nas últimas seis que o Marítimo muda de treinador com a temporada a decorrer. A exceção foi em 2017/18, quando Daniel Ramos terminou a época que tinha começado. O próximo jogo do Marítimo é diante do Benfica, líder do campeonato, no Estádio da Luz, em 30 de novembro, pelas 18:00.